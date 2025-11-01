სიღნაღში მომხდარ მკვლელობაში ბრალდებულმა დანაშაული აღიარა
სიღნაღში მომხდარ მკვლელობაში ბრალდებულმა დანაშაული აღიარა. სასამართლო პროცესი თელავის რაიონულ სასამართლოში მიმდინარეობდა.
მოსამართლე გრიგოლ ვატიტაძე ბრალდებულისათვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების საკითხზე მსჯელობდა.
43 წლის მამაკაცის ადვოკატი მისი დაცვის ქვეშ მყოფისათვის 20- ათასლარიანი გირაოს შეფარდებას ითხოვდა,თუმცა მოსამართლემ ბრალდების მხარის შუამდგომლობა პატიმრობის გამოყენების თაობაზე, სრულად დააკმაყოფილა.
თავად ბრალდებულმა დანაშაული აღიარა და მკვლელობის მოტივად, ეჭვიანობა დაასახელა.
სასამართლო სხდომაზე პროკურორი განმარტავდა, რომ დაკავებულის მხრიდან არსებობდა ხელახალი დანაშაულის ჩადენის, მიმალვის,მოწმეებზე ზემოქმედებისა და მტკიცებულებების განადგურების საფრთხე.
შეგახსენებთ, მკვლელობა 29 ოქტომბერს, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველ ანაგაში მოხდა.
მამაკაცმა ყოფილ ცოლს და მის მეგობარ მამაკაცს სანადირო თოფიდან ესროლა.
47 წლის კაცი ადგილზე გარდაიცვალა, 41 წლის ქალი კი სავადმყოფოშია მოთავსებული.
გამოძიება დამამძიებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობის მცდელობის მუხლით მიმდინარეობს.
წინა სასამართლო სხდომა 23 დეკემბერს ჩაინიშნა.