რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები
31 ოქტომბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7139 ლარი. გამყარდა 0.15 თეთრი;
1 ევრო – 3.1514 ლარი. გამყარდა 1.07 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.5766 ლარი. გამყარდა 1.32 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0646 ლარი. გამყარდა 0.01 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.3656 ლარი. გამყარდა 3.29 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0942 ლარი. გამყარდა 0.25 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5962 ლარი. გამყარდა 0.09 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6463 ლარი. გამყარდა 0.01 თეთრი.