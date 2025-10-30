რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები
30 ოქტომბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7154 ლარი. გამყარდა 0.58 თეთრი;
1 ევრო – 3.1621 ლარი. გამყარდა 1.19 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.5898 ლარი. გამყარდა 3.67 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0647 ლარი. გამყარდა 0.01 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.3985 ლარი. გამყარდა 0.19 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0967 ლარი. გამყარდა 1.57 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5971 ლარი. გამყარდა 0.34 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6462 ლარი. გამყარდა 0.04 თეთრი.