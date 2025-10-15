რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
15 ოქტომბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7111 ლარი. გამყარდა 0.06 თეთრი;
1 ევრო – 3.1411 ლარი. გაუფასურდა 0.26 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6150 ლარი. გაუფასურდა 1.36 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0649 ლარი. გაუფასურდა 0.01 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.3584 ლარი. გაუფასურდა 1.68 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0852 ლარი. გაუფასურდა 0.32 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5942 ლარი. გამყარდა 0.09 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6516 ლარი. გაუფასურდა 0.06 თეთრი.