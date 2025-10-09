ქსელის გეგმიური სამუშაოების გამო 10 ოქტომბერს ენერგომომარაგება შეეზღუდება:
თელავის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 19:00 საათამდე ქ. თელავში ქეთევან წამებულის წამებულის, ლესელიძის, სარაჯიშვილის, ვარდოშვილის, ქუჩებს, ალაზნის გამზირს, ჭავჭავაძის გამზირს და ერეკლე მეორის გამზირს
15:00- დან 19:00 საათამდე რუსთაველის გამზირსა და სოფ. კურდღელაურში 1357 აბონენტს
12:00- დან 14:00 საათამდე სოფ. რუისპირსა და ყარაჯალაში 1008 აბონენტს
ყვარლის მუნიციპალიტეტში
15:00- დან 19:00 საათამდე ქ. ყვარელში ენგელსის, მათიკაშვილის, დურუჯის და ყაზბეგის ქუჩებს
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. გავაზში 502 აბონენტს
12:00- დან 13:00 საათამდე სოფ. შილდაში 108 აბონენტს
15:00- დან 16:00 საათამდე სოფ. კუჭატანში 210 აბონენტს
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 12:00 საათამდე სოფ. ჩალაუბანში,მელაანსა და ქოდალოში 926 აბონენტს
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში
12:00- დან 18:30 საათამდე სოფ.ნუკრიანსა და ზემო მაღაროში 911 აბონენტს
12:00- დან 15:00 საათამდე სოფ. ნუკრიანსა და ბოდბეში 2811 აბონენტს
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 17:00 საათამდე სოფ. არბოშიკში, ზემო ქედსა და ზემო მაჩხაანში 267 აბონენტს
11:00- დან 14:00 საათამდე სოფ. ხორნაბუჯში 258 აბონენტს.
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.