სიახლე გურჯაანის ღვინის ფესტივალზე
სპეციალურად გურჯაანის ღვინის ფესტივალისთვის პირველად ღვინის პასპორტი შეიქმნა.
ღვინის პასპორტს ფესტივალის შოპში შეიძენთ.
პასპორტის მეშვეობით შეძლებ:
🍷 მოინახულო მეღვინეთა პავილიონები
🍾 დააგემოვნო მათი ღვინოები
✒️ ყოველი დეგუსტაციის შემდეგ მიიღო ბეჭედი პასპორტში
🎁 შეაგროვო ბეჭდები და მიიღო სიმბოლური საჩუქრები
📌 გაითვალისწინეთ, რომ პასპორტის გამოყენება მხოლოდ მრავალხმიანი ღვინის სივრცეში შეგეძლებათ
📌 პასპორტის შეძენას შეძლებთ ფესტივალის შოპში
გურჯაანის ღვინის ფესტივალი 11 ოქტომბერს გაიმართება.