ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოსთან დაკავშირებით რეზოლუცია მიიღო
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში (PACE) რეზოლუცია სახელწოდებით: „დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ მიიღეს.
77 დელეგატიდან 68-მ მხარი დაუჭირა, 7 წინააღმდეგ წავიდა, 2-მა თავი შეიკავა.
რეზოლუცია სახელწოდებით, „დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ საქართველოს საკითხებში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის (PACE) მონიტორინგის თანამომხსენებლებმა ედიტე ესტრელამ (პორტუგალია-სოციალისტების, დემოკრატებისა და მწვანეთა ჯგუფი) და საბინა ჩუდიჩიმ (ბოსნია და ჰერცეგოვინა, ევროპის ლიბერალებისა და დემოკრატების ალიანსი) წარადგინეს.
რეზოლუციის პროექტის ტექსტში აღნიშნულია, რომ ასამბლეა ძალიან წუხს იმის გამო, რომ საქართველოს ხელისუფლება სისტემატურად უგულებელყოფს მის შეშფოთებას და რეკომენდაციებს საქართველოში დემოკრატიული კრიზისის შესახებ, რომლებსაც იზიარებს საერთაშორისო საზოგადოება.
„დემოკრატიის სწრაფი უკუსვლა იმდენად გაგრძელდა, რომ საქართველოში დემოკრატიის არსებობა ამჟამად კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ასამბლეა გმობს საქართველოს ხელისუფლების სულ უფრო იზოლაციისკენ მიმართულ პოლიტიკას და ანტაგონისტურ ურთიერთობებს ევროპულ ორგანიზაციებთან და მათ წევრ სახელმწიფოებთან. იგი ასევე გმობს უსაფუძვლო თავდასხმებსა და უსაფუძვლო, დამაზიანებელ ბრალდებებს საქართველოში საერთაშორისო საზოგადოების წევრების წინააღმდეგ, რომლებიც ბოლო თვეებში გამრავლდა“, – აღნიშნულია რეზოლუციის პროექტის ტექსტში.
ასევე, ასამბლეა შეშფოთებულია ცნობებით, რომ “ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციის ყოფილი წევრები სისხლის სამართლის დევნის რისკის ქვეშ არიან დელეგაციის წევრების რანგში თავისი ხმებისთვის ან საქმიანობისთვის. ასამბლეა იმეორებს, რომ არ შეიძლება მისი წევრების დევნა მათი ფუნქციების შესრულებისას ნათქვამი სიტყვებისთვის ან მიცემული ხმებისთვის. ასამბლეა წევრ სახელმწიფოებს მოუწოდებს, ყველა საჭირო ძალისხმევა გაიღოთ, რათა თავიდან აირიდონ მსგავსი მოვლენები”.
დოკუმენტში ასევე საუბარია საქართველოში დაგეგმილ ადგილობრივ არჩევნებთან დაკავშირებით.
„საქართველოში მოახლოებულ ადგილობრივ არჩევნებთან დაკავშირებით, ასამბლეა წუხს იმ ფაქტის გამო, რომ მისი მოწოდება ახალი, ჭეშმარიტად დემოკრატიული არჩევნებისთვის ხელსაყრელი საარჩევნო გარემოს შესაქმნელად დაუყოვნებლივი, ინკლუზიური პროცესის შესახებ არ შესრულდა, რაც აშკარაა ოპოზიციური პარტიების უმრავლესობის გადაწყვეტილებიდან, არ მიეღოთ მონაწილეობა მომავალ ადგილობრივ არჩევნებში. ასამბლეა წუხს, რომ ამ არჩევნებს არ დააკვირდებიან სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, რომლებსაც არჩევნების დაკვირვების კარგი რეპუტაცია აქვთ. ამ მხრივ, ის ღრმად წუხს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ არ მოიწვია ევროპის საბჭოს ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლების კონგრესი მოახლოებულ არჩევნებზე დასაკვირვებლად. ასამბლეა ასევე წუხს, რომ ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისისს (OSCE/ODIHR) ამ არჩევნებზე დასაკვირვებლად მიწვევა განზრახ გაეგზავნა იმდენად გვიან, რომ მათი დაკვირვება შეუძლებელი გახდა“, – აღნიშნულია რეზოლუციის პროექტში.
რეზოლუციის პროექტში, ასევე აღნიშნულია, რომ ასამბლეა გმობს განსხვავებული პოლიტიკური აზრის მიმდინარე და დაუნდობელ ჩახშობას, მათ შორის რეპრესიული კანონმდებლობის მიღებით და სამოქალაქო საზოგადოების, დამოუკიდებელი მედიის, ოპოზიციური ძალებისა და ცალკეული მომიტინგეების წინააღმდეგ პოლიტიკურად მოტივირებული სამართლებრივი დევნის ბოროტად გამოყენებით. ასამბლეა მიიჩნევს, რომ ეს ჩახშობა ამწვავებს ქვეყნის სოციალურ და პოლიტიკურ კრიზისს, არღვევს ევროპის საბჭოს წევრობის ვალდებულებებს და აღრმავებს მის დემოკრატიულ უკუსვლას.
ასამბლეა კიდევ ერთხელ გმობს საქართველოში ოპოზიციის წევრების, ჟურნალისტებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნას.
„ამასთან დაკავშირებით, გმობს ჟურნალისტ მზია ამაღლობელის და რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის ლიდერის არაპროპორციულ და პოლიტიკურად მოტივირებულ პატიმრობას შეთხზული ბრალდებებით. ასეთი დევნა მიზნად ისახავს განსხვავებული აზრის გაჩუმებას და შეუთავსებელია დემოკრატიულ საზოგადოებასთან“, – აღნიშნულია დოკუმენტში.
ასამბლეა მწუხარებას გამოხატავს იმის გამო, რომ არ ჩატარებულა ეფექტური გამოძიება დემონსტრაციების დროს პოლიციის სისასტიკისა და ადამიანის უფლებების სხვა დარღვევების შესახებ, ასევე დემონსტრანტების წამებისა და არასათანადო მოპყრობის შესახებ. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ეს მკვეთრად ეწინააღმდეგება საეჭვო და სავარაუდოდ შეთითხნილი ბრალდებებით მომიტინგეებისთვის გამოტანილ ხანგრძლივ პატიმრობას.
„ასამბლეა მოუწოდებს დაუყოვნებლივ შეწყდეს სამართლებრივი პროცედურების ბოროტად გამოყენება „ოპოზიციისა და განსხვავებული აზრის გასაჩუმებლად“ და დაუყოვნებლივ გათავისუფლდეს ყველა პირი, ვინც პოლიტიკურად მოტივირებული დევნის მსხვერპლია საქართველოში“, – აღნიშნულია დოკუმენტში.
ასამბლეა შეშფოთებას გამოხატავს არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ საქართველოს ხელისუფლების ქმედებებით, საკამათო „უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ“ კანონის აღსრულების მიზნით, რაც საფრთხეს უქმნის მათ ფუნქციონირებასა და არსებობას.
ასამბლეა აღნიშნავს, რომ „უცხოური აგენტების რეგისტრაციის შესახებ“ კანონთან ერთად, ძალაში რჩება „უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ“ კანონი, რომელიც არ აკმაყოფილებს ევროპულ სტანდარტებს. გარდა ამისა, ასამბლეა მწუხარებას გამოთქვამს საქართველოს პარლამენტის მიერ 2025 წლის 16 აპრილსა და 10 ივნისს “გრანტების შესახებ” კანონის შესწორებების გამო. ასამბლეა მიიჩნევს, რომ ამ კანონების ეფექტი გამანადგურებელია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებისთვის, რომლის გადარჩენა ამჟამად რისკის ქვეშაა. ამ კონტექსტში, ასამბლეა გმობს შვიდი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციის საბანკო ანგარიშების გაყინვას და მიიჩნევს, რომ ეს შემაძრწუნებელ გავლენას ახდენს საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებაზე.
ამასთან, ასამბლეა სერიოზულ შეშფოთებას გამოთქვამს „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმისა” და მისი პოლიტიკური წარმომადგენლების 2003-2012 წლების საქმიანობის შემსწავლელი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიასთან დაკავშირებით.
ასამბლეა გმობს კომისიის დასკვნას, რომ „ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ“ და მასთან დაკავშირებულმა პარტიებმა ხელი შეუშალეს საქართველოში ჯანსაღი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბებას და შესაბამისად, უნდა აიკრძალოს. ასამბლეა მკაცრად გმობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბოლოდროინდელ განცხადებას, რომ მმართველი უმრავლესობა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავს „კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობაში“ შემავალი ყველა პარტიის – პრაქტიკულად მთელი ამჟამინდელი დემოკრატიული ოპოზიციის – არაკონსტიტუციურად გამოცხადების მოთხოვნით. ასამბლეის აზრით, დემოკრატიული ოპოზიციის ასეთი აკრძალვა ფაქტობრივად დაამყარებს ერთპარტიულ დიქტატურას საქართველოში, რაც შეუთავსებელი იქნება ევროპის საბჭოს წევრობასთან.
„ასამბლეა მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, დაუყოვნებლივ შეცვალოს ქვეყანაში დემოკრატიის რღვევა. იგი კიდევ ერთხელ ადასტურებს თავის მზადყოფნას, ჩაერთოს ღია და კონსტრუქციულ დიალოგში საქართველოს ხელისუფლებასთან და ყველა პოლიტიკურ და სოციალურ ძალასთან, რათა შეჩერდეს დემოკრატიული უკუსვლა და უზრუნველყოფილ იქნას ქვეყნის მიერ წევრობის ვალდებულებებისა და ევროპის საბჭოში გაწევრიანების ვალდებულებების შესრულება.
დიალოგისთვის მზადყოფნის ნიშნად, ასამბლეა მხარს უჭერს, რომ ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოების მიერ ვალდებულებებისა და ვალდებულებების შესრულების კომიტეტის (მონიტორინგის კომიტეტი) მომხსენებლები საქართველოს საკითხზე რაც შეიძლება მალე ეწვიონ ქვეყანას“, – აღნიშნულია დოკუმენტში.