ვინ არიან მერობის კანდიდატები კახეთის რეგიონში
ცესკოს ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოსა და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2025 წლის 4 ოქტომბრის არჩევნებისათვის რეგისტრირებული მერობის კანდიდატები 18 სექტემბრის მდგომარეობით არიან:
#11 ოლქი:
საგარეჯო 41 ვახტანგი კაკუტაშვილი ქართული ოცნება
#12 ოლქი:
გურჯაანი 41 გიორგი მაჭავარიანი ქართული ოცნება
#13 ოლქი:
სიღნაღი 9 ნოდარი ვარდიაშვილი ძლიერი საქართველო-ლელო
სიღნაღი 41 მალხაზი ბეგიაშვილი ქართული ოცნება
#14 ოლქი:
დედოფლისწყარო 41 ნიკოლოზ ჯანიაშვილი ქართული ოცნება
#15 ოლქი:
ლაგოდეხი 9 ვანო ზურაბაშვილი ძლიერი საქართველო-ლელო
ლაგოდეხი 41 ჯონდო მდივნიშვილი ქართული ოცნება
#16 ოლქი:
ყვარელი 41 ილია მზექალაშვილი ქართული ოცნება
#17 ოლქი:
თელავი 25 ზაზა ჯაფარიძე „გახარია საქართველოსთვის“
თელავი 41 ვაჟა მაღრაძე ქართული ოცნება
#18 ოლქი:
ახმეტა 25 მათე წვერაიძე „გახარია საქართველოსთვის“
ახმეტა 41 ალექსი ფიცხელაური ქართული ოცნება