ახალი ამბები

როგორია საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკი 3 ოქტომბერს

ნატალია ცისკარაშვილი

ცესკოს ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოსა და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2025 წლის 4 ოქტომბრის არჩევნების საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკი 3 ოქტომბრისთვის:

  • 20:00 საათამდე საოლქო საარჩევნო კომისია საუბნო საარჩევნო კომისიებს გადასცემს
    საარჩევნო ბიულეტენებსა და სპეციალურ კონვერტებს (63-ე მუხლის მე-9 პუნქტი)
  • 20:00 საათამდე საოლქო საარჩევნო კომისია საუბნო საარჩევნო კომისიებს გადასცემს
    საარჩევნო კომისიისთვის განკუთვნილ, ამომრჩეველთა დაზუსტებული სიების
    საბოლოო ვერსიებს (31-ე მუხლის მე-11 პუნქტი)
  • 20:00 საათამდე საუბნო საარჩევნო კომისიას გადაეცემა ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის
    აპარატი/აპარატები, რომლებშიც ჩატვირთულია საარჩევნო კომისიისთვის
    განკუთვნილი ამომრჩეველთა სიები (სია ფოტოსურათებით). (ცესკოს დადგენილება
    №7/2023)
  • 20:00 საათამდე საოლქო საარჩევნო კომისია შესაბამის საუბნო საარჩევნო კომისიებს
    გადასცემს ადაპტირებული საარჩევნო უბნების ამომრჩეველთა სპეციალური სიის
    საარჩევნო კომისიისთვის განკუთვნილ ვერსიებს (მე-2002 მუხლის მე-3 პუნქტი)
  • აკრძალულია საარჩევნო სუბიექტის მიერ მისი წარმომადგენლის დანიშვნა/
    გამოწვევა/შეცვლა (42-ე მუხლის მე-6 პუნქტი)
  • პენიტენციურ დაწესებულებაში, სადაც ხმის უფლების მქონე ბრალდებულები/
    მსჯავრდებულები არიან მოთავსებულნი, ხორციელდება ხმის მიცემის უფლების
    მქონე ბრალდებულების/მსჯავრდებულების ინფორმირება კენჭისყრის პროცედურების (ბუკლეტებისა და ფლაიერების საშუალებით), საარჩევნო სუბიექტებისა და მათ
    მიერ წარდგენილი კანდიდატების (საარჩევნო სუბიექტების ბეჭდვითი სააგიტაციო
    მასალების/საარჩევნო პლაკატებისა და საარჩევნო პროგრამების საშუალებით) შესახებ.
    (ბოლო ვადა) (ცესკოს განკარგულება №75/2012)