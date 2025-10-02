2 ოქტომბერი: როგორი ამინდია მოსალოდნელი
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, 2 ოქტომბერს საქართველოში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი გრილი და სამხრეთიდან გადმონაცვლებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით.
საქართველოში მოსალოდნელია: დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმა. ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ზომიერი ქარი.
აღმოსავლეთ საქართველოში – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ღამით უმეტეს, დღისით ზოგიერთ რაიონში წვიმა, ღამით ზოგან შესაძლებელია ძლიერი. აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: ბარში ღამით +8, +13°, დღისით +14, +19°; მთაში ღამით +5, +10°, დღისით +14, +19°; მაღალ მთაში ღამით +1, +6°, დღისით +6, +11°, ზოგან +15°-მდე.
თელავი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა. აღმოსავლეთის ქარი 6-11 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +16°, ღამით +11°.
ყვარელი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა. აღმოსავლეთის ქარი 6-11 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +17°, ღამით +12°.
საგარეჯო -როგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა. აღმოსავლეთის ქარი 6-11 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +15°, ღამით +11°.
სიღნაღი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +15°, ღამით +10°.
დედოფლისწყარო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +15°, ღამით +10°.
ლაგოდეხი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +17°, ღამით +12°.