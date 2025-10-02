რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
2 ოქტომბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7258 ლარი. გაუფასურდა 0.06 თეთრი;
1 ევრო – 3.1968 ლარი. გამყარდა 0.31 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6725 ლარი. გაუფასურდა 0.93 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0655 ლარი. გამყარდა 0.00 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.3665 ლარი. გაუფასურდა 5.60 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.1099 ლარი. გამყარდა 0.05 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.6028 ლარი. გაუფასურდა 0.03 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6613 ლარი. გამყარდა 0.15 თეთრი.