6 ოქტომბრიდან ახალი ვიზუალის პასპორტების გაცემა დაიწყება
2025 წლის 6 ოქტომბრიდან დაიწყება ახალი ვიზუალის პასპორტების გაცემა.
შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება რამდენჯერმე გადავადდა. კერძოდ, თავდაპირველად დაანონსებული ვერსიით, ახალი დიზაინის დოკუმენტების გაცემა 4 ივნისიდან უნდა დაწყებულიყო, ამის შემდეგ თარიღმა 1-ელ აგვისტომდე გადაიწია, შემდეგ კი – შემოდგომამდე.
რაც შეეხება ახალი დიზაინის საქართველოს მოქალაქის ბიომეტრიულ პასპორტს, მათზე უნდა იყოს: სახელი; გვარი; მოქალაქეობა; დაბადების თარიღი; პირადი ნომერი; ფოტოსურათი; სქესი; დაბადების ადგილი; პირადი ხელმოწერის ნიმუში; გაცემის თარიღი; მოქმედების ვადა; გამცემი ორგანოს დასახელება; დოკუმენტის ტიპის შესახებ მითითება; ქვეყნის კოდი; დოკუმენტის ნომერი და წვდომის კოდი (CAN – Card Access Number).