27 სექტემბერი: როგორი ამინდია მოსალოდნელი
აღმოსავლეთ საქართველოში – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, კახეთის რეგიონში ზოგან ძლიერი და სეტყვა, ღამით მაღალ მთაში თოვლჭყაპი. ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: ბარში ღამით +10, +15°, დღისით +16, +21°; მთაში ღამით +5, +10°, დღისით +14, +19°; მაღალ მთაში ღამით 0, +5°, დღისით +8, +13°.
თელავი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. აღმოსავლეთის ქარი 7-12მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +17°, ღამით +12°.
ყვარელი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. აღმოსავლეთის ქარი 7-12მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +19°, ღამით +12°.
საგარეჯო -დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. აღმოსავლეთის ქარი 7-12მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +18°, ღამით +12°.
სიღნაღი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. აღმოსავლეთის ქარი 5-10მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +19°, ღამით +13°.
დედოფლისწყარო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. აღმოსავლეთის ქარი 6-11მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +19°, ღამით +13°.
ლაგოდეხი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. აღმოსავლეთის ქარი 7-12მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +19°, ღამით +13°.