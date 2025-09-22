ახშნის კოშკი
ახმეტის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ახშნის ჩრდილოეთით 1,8 კმ-ში მდებარეობს ახშნის კოშკი.
კოშკი გეგმით წრიულია (დიამეტრი 7,4 მ), ნაშენია თანაბარი ზომის რიყის ქვითა და კირის დუღაბით. კარ-სარკმლების წყობაში გამოყენებულია კვადრატული აგური. ძლიერ დაზიანებულია. შემორჩენილია მხოლოდ პირველი სართული.
შესასვლელი ჩრდილოეთიდანაა. კარი თაღოვანია. შიგნით სამხრეთის მხარეს გეგმით ნახევარწრიული თაღოვანი ბუხარია. აღმოსავლეთით, დასავლეთით და სამხრეთით – მოზრდილი თაღოვანი ნიშნები. სართული ორი სარკმლით ნათდებოდა, რომლებსაც გადახურვა ჩამონგრეული აქვთ. სართული გადახურულია გუმბათოვანი კამარი.
ლიტერატურა: საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა, ტ. 2, თბ., 2008. — გვ. 66-67.
ფოტო: ზვიად თურმანიძე