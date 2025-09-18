სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელის გეგმიური სამუშაოების გამო 19 სექტემბერს ენერგომომარაგება შეეზღუდება:
11:30- დან 19:00 საათამდე თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. ყარაჯალაში 187 აბონენტს
07:00 – დან 16:00 საათამდე სოფ. არხილოსკალოში 54 აბონენტს ხოლო 11:00- დან 18:00 საათამდე 99 აბონენტს
11:00- დან 17:00 საათამდე სოფ. არბოშიკსა და მაჩხაანში 80 აბონენტს 08:00- დან 16:00 საათამდე სოფ. შილდაში 256 აბონენტს
10:00- დან 14:00 საათამდე სოფ. შილდაში 125 აბონენტს
14:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. შილდაში 1786 აბონენტს
11:00- დან 19:00 საათამდე სოფ. მთისძირს
09:00- დან 19:00 საათამდე სოფ. ნინოწმინდაში 61 აბონენტს
09:00- დან 10:00 საათამდე სოფ: ქვემო ალვანს, მაღრაანს, ფიჩხოვანს და არგოხს
10:00- დან 19:00 საათამდე სოფ.ქვემო ალვანში 76 აბონენტს
11:00- დან 14:00 საათამდე სოფ. მატანში 260 აბონენტს ხოლო
14:00- დან 18:00 საათამდე 100 აბონენტს
11:00- დან 18:00 საათამდე ქ. გურჯაანში 67 აბონენტს და სოფ. კარდენახში 86 აბონენტს
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ჯიმითს
12:00- დან 13:00 საათამდე სოფ. ველისციხეს და მუკუზანს.
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.