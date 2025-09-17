ოლიმპიური ჩემპიონი ზურაბ ზვიადაური დააკავეს
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ზვიადაური „სისხლის სამართლის კოდექსის“ 236-ე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ბრალდებითაა დაკავებული, რაც ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა-შენახვა-ტარებას გულისხმობს.
შეგახსენებთ, “ქართული ოცნების” ყოფილ დეპუტატს, ზურაბ ზვიადაურს, 2021 წლის 18 აგვისტოს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 108-ე მუხლით წარუდგინეს, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. იმავე წლის 29 ნოემბერს კი 50 000-ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს.