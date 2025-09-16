სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 17 სექტემბერს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეუწყდება:
15:00- დან 16:30 საათამდე სოფ.ყარაჯალას
14:00- დან 19:00 საათამდე სოფ. კონდოლში 203 აბონენტს
16:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ზემო კაჭრეთს
14:00- დან 16:00 საათამდე სოფ. კაჭრეთში 147 აბონენტს
15:00- დან 17:00 საათამდე სოფ. საბუესა და ალმატში 226 აბონენტს
13:00- დან 14:00 საათამდე ქ. ლაგოდეხში ჭავჭავაძის, რუსთაველის და ორბელიანის ქუჩებს
14:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. აფენში 137 აბონენტს.
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.