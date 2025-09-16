NGO-ები საქართველოში გერმანიის ელჩის მხარდასაჭერად ღია წერილს აქვეყნებენ გერმანიის ელჩი
არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი საქართველოში გერმანიის ელჩის, პიტერ ფიშერის მხარდასაჭერად და სოლიდარობისთვის ღია წერილს აქვეყნებენ.
NGO-ები წერილში საუბრობენ გერმანიის ელჩისთვის “ქართული ოცნების” მიერ დაპირისპირებულ რიტორიკაზე და როლზე, რომელიც გერმანიამ შეასრულა საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციასა და ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვაში.
საქმე ისაა, რომ 8 სექტემბერს, პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი Facebook პოსტით გამოეხმაურა “ქართული ოცნების” თბილისის შტაბთან გამართულ საპროტესტო აქციას და განაცხადა, რომ “გერმანიის ელჩისგან მხარდაჭერილი “ტიტუშკები” ფაშისტური შეძახილებით, თავს დაესხნენ მას”.
საპასუხოდ გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გაავრცელა და “ქართულ ოცნებას” მოუწოდა, ევროკავშირის და გერმანიის შესახებ შეწყვიტოს ცრუ ნარატივების გავრცელება შეწყვიტოს.
მას შემდეგ, საქართველოს სამოქალაქო და აკადემიურმა საზოგადოებამ ერმანიის მიმართ მადლიერებისა და ელჩისადმი სოლიდარობის გამოსახატავად პეტიციაც შექმნა.
არასამთავრობო ორგანიზაციების ღია წერილს BMG სრულად გთავაზობთ:
“ჩვენ, საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, სრულ სოლიდარობას ვუცხადებთ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ელჩს საქართველოში, მის აღმატებულება ბატონ ერნსტ პეტერ ფიშერს.
მაშინ, როდესაც დემოკრატიული ღირებულებები და საქართველოს ევროპული მომავალი თავდასხმის ქვეშაა, ელჩი ფიშერი თანმიმდევრულად და გაბედულად იცავს თავისუფლების, ღიაობისა და დემოკრატიის პრინციპებს. ელჩის პოზიცია, სრულიად ნათელი და დამაჯერებელია და შეახსენებს როგორც ხელისუფლებას, ასევე ქართულ საზოგადოებას, რომ საქართველოს კუთვნილი ადგილი არის ევროპული ქვეყნების ოჯახში.
სწორედ ამ პრინციპული პოზიციის გამო, ელჩი ფიშერი „ქართული ოცნების“ მხრიდან უსაფუძვლო, აგრესიული და უღირსი თავდასხმების სამიზნე გახდა. მისი პიროვნული შეურაცხყოფა და პროპაგანდისტული ნარატივები არ არის ცალკეული ინციდენტები; ისინი მიზანმიმართული და სისტემური დეზინფორმაციული და მტრული კამპანიის ნაწილია, რომელიც მიმართულია არა მხოლოდ გერმანიის, არამედ სხვა დასავლელი პარტნიორების – მათ შორის ევროკავშირისა, გაერთიანებული სამეფოს, და ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ, რომლებიც ათწლეულების განმავლობაში მტკიცედ უდგანან გვერდში საქართველოს. ჰუმანიტარული დახმარებითა და განვითარების ხელშეწყობით დაწყებული, მტკიცე დიპლომატიური და პოლიტიკური მხარდაჭერით დამთავრებული, გერმანია და მისი პარტნიორები ყოველთვის იყვნენ ქართველი ხალხის ყველაზე თანმიმდევრული და ერთგული მეგობრები.
საქართველოს მნიშვნელოვანი პარტნიორი ქვეყნის წარმომადგენლის, ჩვენი სამშობლოს სტუმრის, დისკრედიტაციისა და მასზე პერსონალური თავდასხმის მცდელობა ღრმად შემაშფოთებელია. ეს ქმედებები აზიანებს საქართველოს საერთაშორისო რეპუტაციას, ძირს უთხრის ჩვენს სტრატეგიულ ინტერესებს და, რაც ყველაზე სახიფათოა, აშორებს საქართველოს იმ მოკავშირეებს, რომლებიც მუდმივად გვერდში ედგნენ ჩვენი სამშობლოს დამოუკიდებლობას, უსაფრთხოებასა და დემოკრატიულ განვითარებას. საქართველოს სუვერენიტეტის გაძლიერების ნაცვლად, ასეთი ნარატივები მხოლოდ ასუსტებს ჩვენს მედეგობას, ხელს უწყობს განხეთქილებასა და ემსახურება იმ ძალების ინტერესებს, ვისაც არ სურს, რომ საქართველომ ევროპულ გზაზე წარმატებას მიაღწიოს.
საქართველოსა და ჩვენი მოქალაქეების მიმართ დასავლური მხარდაჭერის სიმცირის შესახებ ტყუილებს არ გააჩნია ფაქტობრივი საფუძველი. პირიქით, სწორედ გერმანია, გაერთიანებული სამეფო და სხვა ევროპული სახელმწიფოები თანმიმდევრულად უჭერდნენ მხარს საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციასა და იცავდნენ ჩვენს სუვერენიტეტს გარე საფრთხეების წინაშე.
ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც საქართველოს დემოკრატიული მომავლის ერთგული ვართ, ცალსახა მხარდაჭერას ვუცხადებთ ელჩ ფიშერს და პარტნიორი ქვეყნების ყველა იმ წარმომადგენელს, რომლებიც მტრობისა და ცილისწამების მიუხედავად, აგრძელებენ ქართველების თავისუფლების, დემოკრატიისა და ევროპული ინტეგრაციის უფლების დაცვას.
ჩვენი სამშობლოსადმი ჩვენი პარტნიორების სოლიდარობა იმსახურებს აღიარებას, მადლიერებასა და პატივისცემას.
ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები ერთსულოვნად ვდგავართ ელჩ ფიშერის გვერდით. ჩვენ გავაგრძელებთ პროპაგანდისა და მანიპულაციის მხილებას, და საქართველოს ისტორიული არჩევანისთვის – ჩვენი ევროპული მომავლისთვის – ბრძოლას. სიმართლის, ღირსების, დემოკრატიისა და თავისუფლების ფასეულობები საქართველოში აუცილებლად გაიმარჯვებს”, – ვკითხულობთ წერილში.
წერილი ღიაა ხელმოსაწერად და ამ დრომდე ხელმომწერ ორგანიზაციებს შორის არიან:
Europe-Georgia Institute (EGI)
Transparency International Georgia
Tbilisi Pride
Tolerance and Diversity Institute (TDI)
Democracy Research Institute (DRI)
Human Rights Center (HRC)
Green Alternative
Rights Georgia
Civil Society Foundation
Georgian Democracy Initiative (GDI)
Georgia’s European Orbit
Partnership for Human Rights
International Society for Fair Elections And Democracy (ISFED)
Georgia’s Association of Young Lawyers (GYLA)
Democracy Defenders (DemDef)
Georgia’s Future Academy
Sapari
The Georgian Center for Psychosocial and Medical Rehabilitation of Torture Victims (GCRT)
Institute for Development of Freedom of Information (IDFI)
Association of Law Firms of Georgia (ALFG)
Women’s Initiatives Supporting Group (WISG)
Economic Policy Research Center (EPRC)
Research-Intellectual Club “Dialogue of Generations” (RICDOG)
GEOCASE
Europe Foundation
Prevention for Progress (PFP)
Civic Idea
Institute of Western Democracy and Leadership (IWDL Georgia)
Georgia’s Reforms Associates (GRASS)