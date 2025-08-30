სოფელ ფხოველის ,, ლომისის” ეკლესია
სოფელ ფხოველის ,, ლომისის” ეკლესია განეკუთვნება მე- IX, მე-X საუკუნეებს. ნაგებია მთლიანად რიყის ქვის ლოდებითა და ნატეხი ქვით, კირის ხსნარზე. ეკლესიას აღმოსავლეთით ნალისებრი ფორმის აფსიდა აქვს, რომელშიც ვიწრო სარკმელია გაჭრილი. შესასვლელი სამხრეთიდან აქვს.
თამაზ მარკოზაშვილი, ისტორიკოსი:
,,2014 წელს, რეაბილიტაციის შემდეგ, ძეგლმა დაიბრუნა პირვანდელი იერ-სახე. ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე ძველი სასაფლაოა, სადაც ძირითადად განისვენებენ პატარქალიშვილების გვარის წარმომადგენლები. ეკლესია მდებარეობს ტყეში, ცივგომბორის მთის ერთ-ერთი განშტოების სამხრეთ ფერდობზე. მისასვლელი გზა საფეხმავლოა”.