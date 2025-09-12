რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
11 სექტემბრის ვაჭრობის შედეგად, დღეს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.6939 ლარი. გაუფასურდა 0.19 თეთრი;
1 ევრო – 3.1473 ლარი. გამყარდა 0.29 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6387 ლარი. გამყარდა 0.63 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0652 ლარი. უცვლელია;
100 რუსული რუბლი – 3.1523 ლარი. გამყარდა 16.1 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0353 ლარი. გაუფასურდა 0.57 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5841 ლარი. გამყარდა 0.11 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6519 ლარი. გამყარდა 0.09 თეთრი.