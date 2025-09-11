ევროკავშირის წარმომადგენლობა – საქართველოში გერმანიის ელჩს სოლიდარობას ვუცხადებთ
საქართველოში გერმანიის ელჩს სოლიდარობას ვუცხადებთ, – ამის შესახებ საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა X-ზე წერს.
„როგორც ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის/ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტის პრესსპიკერმა განაცხადა, ევროკავშირი უარყოფს და გმობს საქართველოში ევროკავშირისა და მისი წევრი სახელმწიფოების როლისა და საქმიანობის შესახებ დეზინფორმაციას“, – წერს ევროკავშირის წარმომადგენლობა.
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა გერმანიის საგარეო სამინისტროს პრესსპიკერის განცხადებას გამოეხმაურა, რომელშიც ნათქვამია, რომ „გერმანიის ელჩი თბილისში [პეტერ ფიშერი] ფედერალური მთავრობის პოზიციას წარმოადგენს“.
„ფედერალური საგარეო საქმეთა სამინისტრო კატეგორიულად უარყოფს და გმობს ბატონი პაპუაშვილის უსაფუძვლო ბრალდებებს. ჩვენ შეშფოთებულები ვართ, რომ დეზინფორმაციისა და განხეთქილების გამომწვევი ნარატივების გავრცელებით ის აქტიურად უთხრის ძირს გერმანია-საქართველოს ურთიერთობებს“, – ნათქვამია განცხადებაში.