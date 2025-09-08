სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელის გეგმიური სამუშაოების გამო 9 სექტემბერს ენერგომომარაგება შეეზღუდება:
12:00- დან 14:00 საათამდე სოფ: ზემო ქედს, ქვემო ქედს და არხილოსკალოს
09:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ნინოწმინდასა და წყაროსთავში 61 აბონენტს
12:00- დან 18:00 საათაამდე სოფ. კაზლარში იორმუღანლოსა და თულარში 260 აბონენტს
10:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ჰერეთისკარში 25 აბონენტს
13:00- დან 18:00 საათამდე ქ. ყვარელში ენგელსის, მათიკაშვილის, დურუჯის და ჭავჭავაძის ქუჩებს
10:00- დან 13:00 საათამდე სოფ. შილდაში და საბუეში 96 აბონენტს 12:00- დან 14:00 საათამდე სოფ. საბუესა და ალმატში
226 აბონენტს 11:00- დან 12:00 საათამდე სოფ. ჯუგაანში 95 აბონენტს, ხოლო 12:00- დან 13:00 საათამდე 240 აბონენტს.
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.