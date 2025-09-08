მელიქიშვილის გამზირზე, კახა კალაძის საარჩევნო შტაბთან ხმაური და დაპირისპირება იყო
მელიქიშვილის გამზირზე, კახა კალაძის საარჩევნო შტაბთან ხმაური და დაპირისპირება იყო.
აქციის მონაწილეების განცხადებით, მათ „ქართული ოცნების“ ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები ფიზიკურად გაუსწორდნენ.
„როცა მოვედით, არ იყო პოლიცია. მხოლოდ აქტივისტები და „ქართული ოცნების“ მხარდამჭერები ვიყავით. ე.წ. ტიტუშკა შემხვდა, ჩემკენ გამოიქცა და თავში ჩამარტყა“,- აცხადებს აქციის ერთ-ერთი მონაწილე.
დაპირისპირების დროს აქციის რამდენიმე მონაწილე დაშავდა.
ამ დროისთვის, თბილისის მერობის კანდიდატის, კახა კალაძის საარჩევნო შტაბთან სამართალდამცველებს ცოცხალი კორდონი აქვთ გაკეთებული.
აქციის მონაწილეები სკანდირებენ: „მონებო!“ „რუსებო“!
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მთავარი სამმართველოს უფროსის, გოგა მემანიშვილის განცხადებით, დაპირისპირების ფაქტზე ამ დროისთვის დაკავებული არავინ არის. მისი თქმით, შემთხვევის ადგილას პოლიცია ერთი წუთის განმავლობაში მივიდა და ვითარება მალევე დარეგულირდა.
„შემთხვევიდან 1 წუთში ადგილზე იყო პოლიცია. მოსვლიდან მალევე დარეგულირდა ვითარება. ორივე მხარეს არიან ნაცემები. მათ შეუძლიათ მიმართონ საგამოძიებო უწყებას. ამ კონკრეტულ ლოკაციაზე მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით შესაბამისი რეაქცია მივიღეთ. ჩემ ხელთ არსებული ინფორმაციით, ამ ეტაპზე, არავინ არის დაკავებული“, – განაცხადა გოგა მემანიშვილმა.
„ქართული ოცნების“ ახალგაზრდულ ფრთასა და აქციის მონაწილეებს შორის ვითარება პერიოდულად იძაბება.