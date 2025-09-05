საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობა საკუთარ მომავალს ევროკავშირში ხედავს
2025 წლის ყოველწლიური კვლევა კიდევ ერთხელ ადასტურებს რომ საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობა საკუთარ მომავალს ევროკავშირში ხედავს.
კვლევის მიხედვით დღეს რომ რეფერენდუმი ჩატარდეს, 74% მხარს დაუჭერდა ევროკავშირში გაწევრიანებას, ხოლო 80% მიიჩნევს, რომ ეს ქვეყანას მეტ სარგებელს მოუტანს, ვიდრე ზიანს. ევროკავშირი რჩება საქართველოს ყველაზე სანდო საერთაშორისო პარტნიორად, მას ენდობა მოქალაქეების 67%. ევროკავშირის მხარდაჭერის შესახებ ცნობადობა კვლავ მაღალია და 70%-ს აღემატება.
ციფრების მიღმა, მოქალაქეები ევროკავშირის წევრობას აღიქვამენ როგორც გზას მშვიდობისა და უსაფრთხოებისკენ, შვილების უკეთესი მომავლისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისკენ. ეს შედეგები ცხადყოფს, რომ ევროკავშირი–საქართველოს პარტნიორობა მხოლოდ პოლიტიკური არაა, ის ეფუძნება საქართველოს მოსახლეობის სურვილსა და მისწრაფებებს.
იხ. კვლევა: http://bit.ly/3K4DGou