რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები
3 სექტემბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.6935 ლარი. გამყარდა 0.05 თეთრი;
1 ევრო – 3.1336 ლარი. გამყარდა 2.43 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6077 ლარი. გამყარდა 3.59 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0654 ლარი. გამყარდა 0.01 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.3397 ლარი. გაუფასურდა 0.78 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0418 ლარი. გამყარდა 0.13 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5839 ლარი. გამყარდა 0.02 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6512 ლარი. გაუფასურდა 0.04 თეთრი.