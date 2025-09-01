უცხოელებისთვის ბინადრობის ნებართვის გაცემის კანონში ცვლილებები შევიდა
მთავრობამ უცხოელებისთვის ბინადრობის ნებართვის მოპოვების კანონში ცვლილებები შეიტანა. საქმე ეხება IT სპეციალისტებს, რომელთათვუს დროებითი ბინადრობის ნებართვის მისაღებად დამატებითი რეგულაციები დაადგინა.
bmg-ის ინფორმაციით, კერძოდ, ახალი რეგულაციების მიხევდით, ტექნოლოგიების სფეროში მოღვაწე უცხოელები ბინადრობის უფლების მოპოვებას შეძლებენ, თუ მათი საქმიანობიდან წლიური შემოსავალი 25 000 აშშ დოლარის ეკვივალენტზე ნაკლები არ არის. ამისთვის კი, შესაბამისი ცნობა უნდა წარადგინონ.
მანამდე, მსგავსი ჩანაწერი „საქართველოში ბინადრობის ნებართვის გაცემის საკითხის განხილვისა და გადაწყვეტის წესის დამტკიცების შესახებ“ კანონში არ ყოფილა.
უფრო დეტალურად, ახალი დადგენილების თანახმად, ინფორმაციული ტექნოლოგიების (IT) სფეროში დასაქმებული პირის დროებითი ბინადრობის ნებართვის მოსაპოვებლად უნდა წარადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:
ა) დადგენილი ფორმის განცხადება, რომელშიც სხვა მონაცემებთან ერთად უნდა მიეთითოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სპეციალურ ელექტრონულ სისტემაში შრომითი იმიგრანტის რეგისტრაციისას მინიჭებული უნიკალური კოდი;
ბ) უცხოელის სამგზავრო დოკუმენტის ასლი;
გ) საქართველოში კანონიერად ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
დ) ინფორმაციული ტექნოლოგიების (IT) სფეროში შრომითი ან ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების ჯამში არანაკლებ 2 წლის გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
ე) ცნობა, რომლითაც დასტურდება, რომ ბოლო 1 წლის განმავლობაში მის მიერ ინფორმაციული ტექნოლოგიების (IT) სფეროში შრომითი ან ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების შედეგად მიღებული ანაზღაურების ოდენობა წლიურად 25 000 აშშ დოლარის ლარში ეკვივალენტზე ნაკლები არ არის. წარმოდგენილი დოკუმენტებით უნდა დასტურდებოდეს ანაზღაურების მიღება ბოლო 1 წლის განმავლობაში არანაკლებ ორჯერ, სულ მცირე, 30-დღიანი ინტერვალით;
ვ) ფერადი ფოტოსურათი, ზომით − 3/4, ელექტრონული ფორმით;
ზ) მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.
და ა.შ.
მასთან, დოკუმენტში მითითებულია, რომ ამ დადგენილების მიზნებისთვის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში დასაქმებულ პირად მიიჩნევა:
ა) უცხოელი, რომელიც ეწევა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის დასაქმების საერთაშორისო სტანდარტული კლასიფიკაციის (ISCO-08) 25-ე კოდითა და იმავე კოდის შესაბამისი ქვეკოდებით გათვალისწინებულ რომელიმე საქმიანობას;
ბ) უცხოელი, რომელიც საქართველოში რეგისტრირებულია მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკურ პირად და ახორციელებს „ეკონომიკური საქმიანობის სახეების საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის“ 58.21, 58.29, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.1 და 63.12 კოდებით გათვალისწინებულ რომელიმე საქმიანობას.“.
დადგენილების მიხედვით, საქართველოში დროებითი ბინადრობის ნებართვები გაიცემა 6 თვიდან 3 წლამდე ვადით. გარდა ამისა, დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ დროებითი ბინადრობის ნებართვის მოქმედების ვადა შეიძლება, გაგრძელდეს 3-3 წლით, არაუმეტეს 12 წლამდე.
დადგენილებაში ასევე ნათქვამია, რომ ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში დასაქმებული პირის დროებითი ბინადრობის ნებართვის მოქმედების ვადა წყდება იმ შემთხვევაშიც, თუ ამ ნებართვის მქონე პირი ფაქტობრივად არ იმყოფება საქართველოს ტერიტორიაზე 183 დღეს ან 183 დღეზე მეტ ხანს ნებისმიერი უწყვეტი 12 კალენდარული თვის განმავლობაში.