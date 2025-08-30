თელავში, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტს თავს შეიარაღებული მოქალაქე დაესხა
ყაჩაღობა თელავში- ვალუტის გადამცვლელ პუნქტს თავს შეიარაღებული მოქალაქე დაესხა.
შემთხვევა ქალაქის ცენტრალურ ქუჩაზე მოხდა. ცეცხლსასროლი იარაღით შეიარაღებული პირი, ერეკლე მეორეს გამზირზე მდებარე ვალუტის გადამცვლელ პუნქტში შევარდა და მისთვის თანხის გადაცემა მოითხოვა.
თავდამსხმელმა ფულის გატაცება ვერ მოახერხა, რადგან ის, პოლიციამ მალევე დააკავა.
პროკურატურა დაკავებული პირისათვის ბრალის ყაჩაღობის მუხლით წაყენებას უახლოეს საათებში გეგმავს.