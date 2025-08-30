საქართველოში ხორბლის იმპორტი 7-წლიან მაქსიმუმზეა
საქართველოში ხორბლის იმპორტი 7-წლიან მაქსიმუმზეა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2025 წლის პირველ ნახევარში იმპორტირებულია 47.88 მლნ დოლარის ხორბალი და მესლინი (სულ 184 118 ტონა).
აღსანიშნავია, რომ ამაზე მეტი ღირებულების ხორბლის იმპორტი ბოლო წლებში მხოლოდ 2018 წელს განხორციელდა. კერძოდ, მაშინ იმპორტირებული იყო 53.25 მლნ დოლარის მარცვლეული (ჯამში 271 798 ტონა).
2025 წლის 6 თვეში ხორბლის იმპორტი 74%-ით გაიზარდა
ამასთანავე, მხოლოდ ერთწლიან ჭრილში ხორბლის იმპორტი გაზრდილია 74%-ით. უფრო კონკრეტულად, წელს პირველ ნახევარში თუ 47.88 მლნ დოლარის ხორბალი ვიყიდეთ, შარშან იმავე პერიოდში იმპორტირებულია 27.57 მლნ დოლარის (ჯამში 114 291 ტონა).
2025 წლის იანვარ-ივნისში საქართველომ ხორბალი ძირითადად რუსეთიდან და ყაზახეთიდან იყიდა. კერძოდ, რუსეთიდან იმპორტირებულია 32.2 მლნ დოლარის 117 910 ტონა ხორბალი. რაც შეეხება ყაზახეთს, საქართველომ წელს ამ ბაზრიდან 15.6 მლნ დოლარის 66 207 ტონა მარცვლეული იყიდა. სხვა ქვეყნების წილი მინიმალური იყო.
აღსანიშნავია ისიც, რომ 2023 და 2024 წლების იანვარ-ივნისის პერიოდში ყაზახეთიდან ხორბლის ექსპორტი არ განხორციელებულა, წელს იმავე პერიოდში კი როგორც აღვნიშნეთ, საქართველომ 15.6 მლნ დოლარის მარცვლეული იყიდა.
ინფორმაციისთვის, წელს ქართული წარმოების ხორბლის ექსპორტი არ განხორციელებულა.