ჩეხეთის საგარეო უწყება – არასამთავრობო ორგანიზაციები შეუცვლელ როლს ასრულებენ ყველა ქვეყანაში
გვერდში ვუდგავართ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებას და საქართველოს მთავრობას მოვუწოდებთ, შეაჩეროს გამოძიებები და გაათავისუფლოს გაყინული ფინანსური რესურსები.
ამის შესახებ განცხადებას ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს.
“არასამთავრობო ორგანიზაციები შეუცვლელ როლს ასრულებენ ყველა ქვეყანაში – ის, რაც ჩეხეთმა თავისი გამოცდილებიდან იცის. გვერდში ვუდგავართ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებას და საქართველოს მთავრობას მოვუწოდებთ, შეაჩეროს გამოძიებები და გაათავისუფლოს გაყინული ფინანსური რესურსები”, – ნათქვამია განცხადებაში.