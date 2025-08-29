სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს
ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 30 აგვისტოს:
09:00-დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში მანავი, თოხლიაური და მიმდებარე სოფლებში; 31 აგვიისტოს 09:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს საგარეჯოს მუნიციპალიტის სოფლებში მანავი და თოხლიაური; 1 სექტემბერს 10:00-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს ყვარელში აღმაშენებლის, რჩეულიშვილის, ლაისტის, სააკაძის და მიმდებარე ქუჩებზე; 10:00-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფლებში შილდა, ახალსოფელი, აბიბო და მიმდებარე სოფლებში; 10:30-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს თელავსა და კურდღელაურში, აგრეთვე კისისხევში და წინანდალში; 12:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ზემო და ქვემო ალვანი.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.