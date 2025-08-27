ახალი ამბები

კახეთში სტადიონების სამშენებლო ტენდერები გამოცხადდა

ნატალია ცისკარაშვილი

მუნიციპალური განვითარების ფონდმა რეგიონებში UEFA-ს მეორე და მესამე კატეგორიის სტადიონების მშენებლობის ტენდერები გამოაცხადა.

პროექტის თანახმად, სტადიონები ხელოვნურ საფარიანი იქნება და მათი მშენებლობა კონტრაქტის გაფორმებიდან 12 თვეში უნდა დასრულდეს.

კახეთის რეგიონში გამოცხადებული ტენდერები შემდეგ ლოკაციებს მოიცავს:

გურჯაანი, წნორი – 10.3 მლნ ₾;

ყვარელი, თელავი, ახმეტა – 15.5 მლნ ₾.

მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ასევე გამოაცხადა რიგი კონკურსები, რომლებიც ითვალისწინებს სტადიონების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებას. მათი ღირებულება 1.1–1.5 მილიონ ლარს შორისაა, ხოლო შესრულების ვადა – 8 თვე.

კონკურსები მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს:

თელავი – არსებული სტადიონის დემონტაჟი და უეფას III კატეგორიის ახალი სტადიონის საპროექტო დოკუმენტაცია;