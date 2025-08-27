რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
27 აგვისტოს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.6974 ლარი. გამყარდა 0.10 თეთრი;
1 ევრო – 3.1398 ლარი. გამყარდა 1.38 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6345 ლარი. გამყარდა 0.54 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0657 ლარი. გამყარდა 0.01 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.3468 ლარი. გაუფასურდა 0.98 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0531 ლარი. გაუფასურდა 0.24 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5861 ლარი. გამყარდა 0.12 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6511 ლარი. გაუფასურდა 0.04 თეთრი.