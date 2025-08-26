„100%-ით ვერ შემოწმდება ვერც ერთი ხილ-ბოსტნეული“ – სურსათის უვნებლობის სპეციალისტი
„ყველა სახეობის პროდუქტის შემოწმება ფიზიკურად შეუძლებელია“, – ასე პასუხობს სურსათის უვნებლობის სპეციალისტი ირაკლი არაბული „ბიზნესპრესნიუსის“ კითხვას რამდენად მოწმდება საქართველოში ადგილობრივი და იმპორტული პროდუქტი სხვადასხვა ტიპის სასუქებისა და პესტიციდების შემცველობაზე.
როგორც სპეციალისტი განმარტავს, სრულყოფილად ყველაზე სახეობის ხილ-ბოსტნეულის შემოწმება შეუძლებელია, თუმცა პერიოდულად მოწმდება ადგილობრივი პროდუქცია, იმპორტულის შემთხვევაში კი შერჩევითი მონიტორინგი ხორციელდება.
„ყველა სახეობის პროდუქტის შემოწმება ფიზიკურად შეუძლებელია. მართალია პერიოდულად ხორციელდება შემოწმება, მაგრამ სრულყოფილად, 100%-ით ვერ შემოწმდება ვერც ერთი ხილ-ბოსტნეული.
მაგალითად, იმპორტირებული პროდუქცია, იქნება ეს ხილ-ბოსტნეული თუ მალფუჭებადი სურსათი, საზღვრებზე შერჩევითობით და მაღალი რისკის შესაბამისად მოწმდება. ხშირი არ არის შემთხვევები, როდესაც ამა თუ იმ პროდუქციაში შეუსაბამობა აღმოჩენილა და იმპორტირებული პროდუქტი მწარმოებელ ქვეყანაში გაუბრუნებიათ.
რაც შეეხება ადგილობრივ პროდუქციას, პირობითად ხილ-ბოსტნეულზე რომ ვისაუბროთ, პერიოდულად სურსათის ეროვნული სააგენტო სხვადასხვა პარამეტრებზე შემოწმებას ახორციელებს. ახლა ზაფხულია, ხილ-ბოსტნეულის სეზონია და რამდენჯერმე შეამოწმეს კიდეც ხილ-ბოსტნეული ნიტრატებზე და დიდი დარღვევა არ აღმოჩენილა. მაგალითად, ბოლოს საზამთროს და ნესვის 45 ნიმუშიდან ორში აღმოაჩინეს ზღვარს ზემოთ დაბინძურება“.