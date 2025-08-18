რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები
18 აგვისტოს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7010 ლარი. გამყარდა 2.53 თეთრი;
1 ევრო – 3.1553 ლარი. გამყარდა 3.17 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6607 ლარი. გამყარდა 4.27 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0660 ლარი. გამყარდა 0.08 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.3833 ლარი. გამყარდა 3.54 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0405 ლარი. გამყარდა 6.24 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5888 ლარი. გამყარდა 1.43 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6542 ლარი. გამყარდა 0.28 თეთრი.