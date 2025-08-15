რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები
15 აგვისტოს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7263 ლარი. გაუფასურდა 0.37 თეთრი;
1 ევრო – 3.1870 ლარი. გამყარდა 0.39 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.7034 ლარი. გაუფასურდა 0.91 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0668 ლარი. გამყარდა 0.00 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.4187 ლარი. გაუფასურდა 0.67 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.1029 ლარი. გაუფასურდა 1.06 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.6031 ლარი. გაუფასურდა 0.21 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6570 ლარი. გაუფასურდა 0.14 თეთრი.