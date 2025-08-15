ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა გაიზარდა – სტატისტიკა
საქსტატის ინფორმაციით, 2024 წელს ავტოსაგზაო შემთხვევათა რაოდენობამ 5 866 შეადგინა, რაც 2004 წლის მაჩვენებელზე თითქმის ორჯერ მეტია.
მონაცემების მიხედვით, 2004 წელს შემთხვევათა რაოდენობა 2 936 იყო, მომდევნო 4-4 წელიწადში კი განსხვავებული დინამიკით ხასიათდებოდა. უფრო კონკრეტულად, ოთხწლიანი ინტერვალით სტატისტიკა ასეთია:
2004 წელი – 2 936 ავტოსაგზაო შემთხვევა;
2008 წელი – 6 015 ავტოსაგზაო შემთხვევა;
2012 წელი – 5 359 ავტოსაგზაო შემთხვევა;
2016 წელი – 6 939 ავტოსაგზაო შემთხვევა;
2020 წელი – 4 999 ავტოსაგზაო შემთხვევა;
2024 წელი – 5 866 ავტოსაგზაო შემთხვევა.
ცნობისთვის, მომსახურების სააგენტოს მონაცემებით, საქართველოში ამჟამად 1 948 428 ავტომობილია რეგისტრირებული.