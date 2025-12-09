სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელის გეგმიური სამუშაოების გამო 10 დეკემბერი ენერგომომარაგება შეეზღუდება:
თელავის მუნიციპალიტეტში
10:30-დან 19:00 ქ. თელავში ალაზნის გამზირს, დუმბაძის ქუჩას, დავით აღმაშენებლის გამზირის ნაწილს
10:30- დან 19:00 საათამდე სოფ: კისისხევს და ნასამხრალს
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში
12:00- დან 16:30 საათამდე სოფ. ჩუმლაყს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში
10:00- დან18:00 საათამდე მონაკვეთში სოფ. კაბალს, უზუნთალას და განჯალას.
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.