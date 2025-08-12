რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
12 აგვისტოს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.6948 ლარი. გამყარდა 0.16 თეთრი
1 ევრო – 3.1381 ლარი. გაუფასურდა 0.14 თეთრი
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6261 ლარი. გაუფასურდა 0.38 თეთრი
1 თურქული ლირა – 0.0662 ლარი. გამყარდა 0.01 თეთრი
100 რუსული რუბლი – 3.3789 ლარი. გაუფასურდა 0.03 თეთრი
1000 სომხური დრამი – 7.0177 ლარი. გამყარდა 0.18 თეთრი
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5846 ლარი. გამყარდა 0.15 თეთრი
10 უკრაინული გრივნა – 0.6500 ლარი. გამყარდა 0.17 თეთრი