რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?

ნატალია ცისკარაშვილი

12 აგვისტოს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:

1 აშშ დოლარი – 2.6948 ლარი. გამყარდა 0.16 თეთრი

1 ევრო – 3.1381 ლარი. გაუფასურდა 0.14 თეთრი

1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6261 ლარი. გაუფასურდა 0.38 თეთრი

1 თურქული ლირა – 0.0662 ლარი. გამყარდა 0.01 თეთრი

100 რუსული რუბლი – 3.3789 ლარი. გაუფასურდა 0.03 თეთრი

1000 სომხური დრამი – 7.0177 ლარი. გამყარდა 0.18 თეთრი

1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5846 ლარი. გამყარდა 0.15 თეთრი

10 უკრაინული გრივნა – 0.6500 ლარი. გამყარდა 0.17 თეთრი