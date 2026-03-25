მთავრობამ ფარმაცევტული პროდუქციის ნაშთების რეალიზაციაზე დაწესებული შეზღუდვა მოხსნა
საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, ფარმაცევტული პროდუქციის საბითუმო რეალიზატორებს შესაძლებლობა ეძლევათ, არსებული მარაგების რეალიზაცია ვარგისობის ვადის ამოწურვამდე განახორციელონ. აღნიშნული ცვლილება შევიდა 2022 წლის 4 მარტის №114 დადგენილებაში, რითაც გაუქმდა მანამდე არსებული შეზღუდვა, რომელიც მიმდინარე წლის 1 აპრილიდან უნდა ამოქმედებულიყო.
რეგულაციის თანახმად, ფარმაცევტულ პროდუქტებზე GMP-ის (კარგი საწარმოო პრაქტიკის) სტანდარტის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენა გასული წლის ოქტომბრიდან გახდა სავალდებულო. რეალიზატორებს ნაშთების ამოსაყიდად ვადა 2026 წლის 1 აპრილამდე ჰქონდათ მიცემული, თუმცა ბიზნეს სექტორმა დადგენილ ვადებში მარაგების სრულად რეალიზება ვერ შეძლო.
ბიზნესის არგუმენტები და ახალი ვადები ფარმაცევტთა ასოციაციის განცხადებით, დარგობრივ სამინისტროსთან კონსულტაციების საფუძველზე, მთავრობამ გაითვალისწინა სექტორის წინაშე არსებული გამოწვევა. ახალი დადგენილებით, იმ პროდუქტების საცალო და საბითუმო რეალიზაცია (გარდა იმპორტისა), რომელთაც რეგისტრაცია GMP სტანდარტის არქონის გამო შეუჩერდათ, დასაშვებია მათი ვარგისობის ვადის ამოწურვამდე.
„ბიზნესმა ამ პერიოდში ნაშთების რეალიზაცია ვერ მოასწრო, რის გამოც მივმართეთ სამინისტროს და მთავრობამ გადაწყვეტილება შეცვალა“, – აცხადებენ ფარმაცევტთა ასოციაციაში.
GMP სტანდარტის გამკაცრება
მიუხედავად ნაშთების რეალიზაციაზე დაწესებული შეღავათისა, საქართველოში ფარმაცევტული პროდუქციის რეგისტრაციის წესები მკაცრდება:
2025 წლის 1 ოქტომბრიდან: ნებისმიერ მედიკამენტს, რომელიც გადის რეგისტრაციას ან ხელახალ რეგისტრაციას, უნდა გააჩნდეს ევროპული GMP სტანდარტის შესაბამისობის დოკუმენტი.
მოთხოვნის მასშტაბი: სტანდარტი ვრცელდება როგორც საბოლოო პროდუქტზე, ისე იმ სუბსტანციებზე, რომლებიც მის დასამზადებლად გამოიყენება.
ვალდებულება: აღნიშნული წესის დაცვა სავალდებულოა როგორც ადგილობრივი მწარმოებლებისთვის, ისე დისტრიბუტორებისთვის.
ექსპერტების შეფასებით, აღნიშნული რეფორმა მიზნად ისახავს ბაზარზე მედიკამენტების ხარისხის კონტროლის ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოებას, თუმცა გარდამავალ ეტაპზე ნაშთების რეალიზაციის დაშვება ბიზნესს მნიშვნელოვანი ფინანსური ზარალისგან დაიცავს.