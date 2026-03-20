რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?

maka khaziuri

20 მარტს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:

1 აშშ დოლარი 2.7264 ლარი. გაუფასურება 0.75 თეთრი;

1 ევრო 3.1283 ლარი. გამყარება 0.93 თეთრი;

1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 3.6196 ლარი. გამყარება 1.15 თეთრი;

1 თურქული ლირა 0.0615 ლარი. გამყარება 0.00 თეთრი;

100 რუსული რუბლი 3.1948 ლარი. გამყარება 8.07 თეთრი;

1000 სომხური დრამი 7.2223 ლარი. გაუფასურება 2.18 თეთრი;

1 აზერბაიჯანული მანათი 1.6038 ლარი. გამყარება 0.44 თეთრი;

10 უკრაინული გრივნა 0.6202 ლარი. გაუფასურება 0.17 თეთრი;