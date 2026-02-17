17 თებერვალი: როგორი ამინდია მოსალოდნელი საქართველოში?
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, დღეს საქართველოში ამინდი განპირობებული იქნება სამხრეთიდან გადმონაცვლებული თბილი ჰაერის მასებით.
საქართველოში მოსალოდნელია: დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ჩრდილო/მთიან რაიონებში ზოგან წვიმა. საქართველოში ზოგან იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ზომიერი ქარი.
დასავლეთ საქართველოში – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ჩრდილო მთიან რაიონებში ზოგან წვიმა. ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დაბლობში ღამით +11, +16°, დღისით +17, +22°; მთაში ღამით +5, +10°, დღისით +15, +20°; მაღალ მთაში ღამით 0, +5°, დღისით +8, +13°.
აღმოსავლეთ საქართველოში – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: ბარში ღამით +3, +8°,ზოგან -1°-მდე, დღისით +17, +22°; მთაში ღამით -1, +4°, დღისით +12, +17°; მაღალ მთაში ღამით -3, +2°, დღისით +6, +11°.
თელავი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმ. უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +19°, ღამით +10°.
ყვარელი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმ. უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +20°, ღამით +9°.
საგარეჯო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმ. უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +18°, ღამით +9°.
სიღნაღი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმ. უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +18°, ღამით +10°.
დედოფლისწყარო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმ. უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +19°, ღამით +9°.
ლაგოდეხი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმ. უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +20°, ღამით +11°.