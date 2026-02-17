რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
17 თებერვალს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი 2.6799 ლარი. გამყარება 0.08 თეთრი;
1 ევრო 3.1802 ლარი. გაუფასურდა 0.20 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 3.6578 ლარი. გაუფასურდა 0.70 თეთრი;
1 თურქული ლირა 0.0613 ლარი. გამყარება 0.00 თეთრი;
100 რუსული რუბლი 3.4968 ლარი. გაუფასურდა 2.85 თეთრი;
1000 სომხური დრამი 7.1096 ლარი. გაუფასურდა 1.50 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი 1.5762 ლარი. გამყარება 0.05 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა 0.6210 ლარი. გამყარება 0.05 თეთრი;