ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა „ევროკავშირის გაფართოების სტრატეგია“ დაამტკიცა
ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა „ევროკავშირის გაფართოების სტრატეგია“ დაამტკიცა.
ევროპარლამენტარის, პეტრას აუსტრევიჩუსის მიერ მომზადებული ანგარიში კომიტეტმა 44 ხმით 11-ის წინააღმდეგ დაამტკიცა.
„ევროკავშირის გაფართოების სტრატეგიის“ დოკუმენტის შესახებ კენჭისყრა ევროპარლამენტში უახლოეს მომავალში გაიმართება.
დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ იგი საქართველოში პოლიტიკური სიტუაციის შემდგომი გაუარესების შესახებ 2025 წლის 13 თებერვლის რეზოლუციას ითვალისწინებს.
დოკუმენტი გაფართოების გეოსტრატეგიული განზომილების შესახებ საუბრობს და „კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ გაფართოებას ევროკავშირისთვის უდიდესი სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სრულმასშტაბიანი აგრესიის და სხვა გეოპოლიტიკური გამოწვევების ფონზე, რაც გრძელვადიან პოლიტიკურ დემოკრატიულ ხედვას და თამამ გადაწყვეტილებებს მოითხოვს“.
ასევე, დოკუმენტი „ხაზს უსვამს, რომ გაწევრიანება დემოკრატიის, კანონის უზენაესობის, ფუნდამენტური უფლებებისა და კანდიდატი ქვეყნების მავნე უცხოური ჩარევისგან დაცვის მთავარ ინსტრუმენტს წარმოადგენს“.
„კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რომ დასავლეთ ბალკანეთის, უკრაინისა და მოლდოვის მომავალი ევროკავშირშია“, – აღნიშნულია დოკუმენტში.