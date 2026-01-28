რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
28 იანვარს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.6932 ლარი. გამყარება 0.05 თეთრი;
1 ევრო – 3.2009 ლარი. გაუფასურება 0.59 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6894 ლარი. გაუფასურება 0.63 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0620 ლარი. გამყარდა 0.01 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.5273 ლარი. გაუფასურება 0.18 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.1123 ლარი. გამყარება 0.17 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5841 ლარი. გამყარება 0.03 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6259 ლარი. გაუფასურება 0.18 თეთრი;