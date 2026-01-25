Human Rights Watch – საქართველოს ხელისუფლება ახლად მიღებულ შემზღუდველ ზომებს მშვიდობიანი დემონსტრანტების თვითნებურად დასაკავებლად იყენებს
საქართველოს ხელისუფლება ახლად მიღებულ შემზღუდველ ზომებს მშვიდობიანი დემონსტრანტების თვითნებურად დასაკავებლად იყენებს, – ამის შესახებ Human Rights Watch-ის სტატიაშია ნათქვამი.
„საქართველოს ხელისუფლება საჯარო შეკრების შესახებ ახლად მიღებულ შემზღუდველ ზომებს მშვიდობიანი დემონსტრანტების თვითნებურად დასაკავებლად
იყენებს, რაც საქართველოში პროტესტის უფლების გამოხატვას ართულებს და საშიშს ხდის“, – ნათქვამია სტატიაში.
სტატიის თანახმად, „2025 წლის 12 დეკემბერს „შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ კანონში შეტანილი ცვლილებები პოლიციას ფართო უფლებას ანიჭებს, შეზღუდოს საპროტესტო აქციები გზებსა და ფეხით მოსიარულეთა ზონებში, მათ შორის ტროტუარებზე, და დაუმორჩილებლობისთვის მძიმე ჯარიმები დააწესოს“.
„კანონის ძალაში შესვლის შემდეგ დემონსტრანტების წინააღმდეგ ათობით საქმე აღიძრა, მათ შორის, პარლამენტთან ახლოს ტროტუარზე უბრალოდ დგომისთვის, რაც სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებისა და საქართველოს მიერ ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის წინაშე აღებული ვალდებულებების დარღვევის შესახებ“, – აღნიშნულია სტატიაში.
Human Rights Watch-ის ევროპისა და ცენტრალური აზიის განყოფილების დირექტორის მოადგილის, გიორგი გოგიას განცხადებით, „ეს ცვლილებები პოლიციას სახიფათო ფართო უფლებებს ანიჭებს, რათა თავად გადაწყვიტოს როდის, სად და საერთოდ, შეუძლია თუ არა ხალხს პროტესტის გამოხატვა“.
„როგორც ჩანს, კანონის თვითნებურად განხორციელება ხდება, მშვიდობიანი გამოხატვისა და კრიტიკული ხმების ჩახშობის მიზნით. აღნიშნული ზომები საზოგადოებრივ წესრიგს არ იცავს, არამედ განსხვავებულ აზრს ახშობს“, – აცხადებს Human Rights Watch-ის ევროპისა და ცენტრალური აზიის განყოფილების დირექტორის მოადგილე.