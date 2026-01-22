რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
22 იანვარს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი 2.6950 ლარი. ცვლილება 0.00 თეთრი;
1 ევრო 3.1550 ლარი. გამყარება 0.54 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 3.6135 ლარი. გამყარება 2.04 თეთრი;
1 თურქული ლირა 0.0622 ლარი. გამყარება 0.01 თეთრი;
100 რუსული რუბლი 3.4742 ლარი. გაუფასურდა 1.54 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი 1.5852 ლარი. გაუფასურდა 0.01 თეთრი;
1000 სომხური დრამი 7.1123 ლარი. გაუფასურდა 0.05 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა 0.6238 ლარი. გაუფასურდა 0.05 თეთრი;