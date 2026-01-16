თელავში ავტომობილი 15 წლის გოგოს დაეჯახა
თელავში ავტომობილი 15 წლის გოგოს დაეჯახა. შემთხვევა რუსთაველის ქუჩაზე მოხდა.
თვითმხილველების ინფორმაციით, მოზარდი გზაზე გადასვლას ცდილობდა, რა დროსაც მას ავტომობილი შეეჯახა.
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფმა დაშავებული გოგონა საავადმყოფოში გადაიყვანა. ექიმების განმარტებით, მოზარდს ბარძაყის ძვალი აქვს გატეხილი და ოპერაცია სჭირდება.
გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესების დარღვევას გულისხმობს.