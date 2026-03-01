სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 2 მარტს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს:
თელავის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 12:00- მდე და
17:00- დან 19:00 საათამდე სოფ.
კურდღელაურს, მშვიდობის ქუჩას,ბესიკის, სადგურის, ზაქარიაძის ქუჩებს და თბილისის გზატკეცილს
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში
12:00- დან 18:30 საათამდე ქ. წნორს
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში
10:00- დან 17:00 საათამდე სოფ. თოხლიაურს და მანავს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.