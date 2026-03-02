რეინჯერების ანაზღაურება 40%-ით გაიზარდა
საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს რეინჯერების ანაზღაურება 40%-ით გაიზარდა.
ამის შესახებ ინფორმაციას დაცული ტერიტორიების სააგენტო ავრცელებს.
სააგენტოს ცნობით, ანაზღაურების ზრდა წარმოადგენს სახელმწიფოს მხრიდან კიდევ ერთ ნაბიჯს გარემოს დაცვის გაძლიერებისა და პროფესიული კადრების მხარდაჭერის მიმართულებით.
„დაცული ტერიტორიების რეინჯერები ყოველდღიურად უზრუნველყოფენ ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვას, ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებას, უკანონო საქმიანობის პრევენციასა და ვიზიტორთა უსაფრთხოებას. მათი დაცვის ქვეშ ჩვენი ქვეყნის 13%-ზე მეტია.
საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტო მომავალშიც გააგრძელებს რეინჯერების პროფესიული განვითარების, აღჭურვილობის განახლებისა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მიმართულებით მუშაობას, რათა ქვეყნის უნიკალური ბუნებრივი მემკვიდრეობა დაცული და შენარჩუნებული იყოს მომავალი თაობებისთვის,“ – ნათქვამია დაცული ტერიტორიის სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.