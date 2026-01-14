ახალი ამბები

საქართველოში წიგნების იმპორტი შემცირდა

maka khaziuri

საქართველოში წიგნების, ბროშურებისა და ანალოგიური ნაბეჭდი მასალების იმპორტი 2025 წლის იანვარ–ნოემბერში შემცირდა.

საქსტატის მონაცემებით, აღნიშნულ საანგარიშო პერიოდში ქვეყანაში იმპორტირებულია 7.6 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების 1 477 ტონა ნაბეჭდი პროდუქცია, მაშინ როცა 2024 წლის ანალოგიურ პერიოდში იმპორტის მოცულობა 8 მლნ დოლარსა და 1 585 ტონას შეადგენდა.

შედეგად, იმპორტის ღირებულება წლიურად 5.4%-ით შემცირდა, ხოლო მოცულობაში კლება 6.8%-ს გაუტოლდა.

2025 წლის 11 თვეში წიგნების, ბროშურებისა და ანალოგიური ნაბეჭდი მასალების მთავარი საიმპორტო ქვეყანა თურქეთი იყო, საიდანაც საქართველოში 3.1 მლნ დოლარის ღირებულების 792 ტონა პროდუქცია შემოვიდა. მეორე ადგილზე პოლონეთია – 799 ათასი დოლარი და 44 ტონა, ხოლო მესამე პოზიციას გაერთიანებული სამეფო 787 ათასი დოლარითა და 41 ტონით იკავებს.

საიმპორტო ქვეყნებს შორის ასევე არიან ირანი – 707 ათასი დოლარი (262 ტონა), ჩინეთი – 658 ათასი დოლარი (152 ტონა), გერმანია – 394 ათასი დოლარი (28 ტონა), ჰონ-კონგი – 248 ათასი დოლარი (58 ტონა), რუსეთი – 198 ათასი დოლარი (19 ტონა), საფრანგეთი – 133 ათასი დოლარი (2 ტონა) და ბელგია – 103 ათასი დოლარი (2 ტონა).